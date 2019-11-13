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Выживаемость недоношенных детей в Москве выросла вдвое за семь лет

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Выживаемость недоношенных детей в Москве выросла вдвое за семь лет

Москва, 13 ноября. Выживаемость новорожденных с критически низкой массой тела в столичных клиниках составляет примерно 83%, в 2012 году этот показатель составлял всего лишь 47%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил главный неонатолог департамента здравоохранения столицы Валерий Горев, по статистическим данным, в Москве за год рождается около 8 тысяч недоношенных детей.

«Из них в среднем от 400 до 450 малышей — с весом меньше килограмма и около 750 детей — с весом от одного до полутора килограммов», — указал специалист.

По его словам, по этой причине городские власти разработали систему своевременной госпитализации рожениц с риском преждевременных родов, сообщает РИАМО.

Отмечается, что в столичных роддомах есть все, чтобы принять и выходить новорожденного, появившегося на свет раньше положенного срока. При этом Горев обратил внимание на то, что в случае диагностики определенных патологий или при необходимости оперативной реанимации, младенцы вместе с матерями переводятся из обычного родильного дома в детские многопрофильные медицинские учреждения.

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Источник: Официальный портал мэра Москвы
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