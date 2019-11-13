Синоптики рассказали москвичам о погоде в конце недели

Москва, 13 ноября. Москвичам пообещали в конце недели достаточно комфортную погоду без осадков.

Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, столбик термометра поднимется до 6 градусов плюсом в дневное время суток, а ночью температура останется слабо положительной — на уровне от 1 до 3 градусов. По ее словам, погоду до конца текущей недели будет определять область высокого атмосферного давления.

На территории Подмосковья ночью может похолодать до минус 1 градуса, а днем воздух прогреется от плюс 4 до 7 градусов. В столице средняя температура составит около 6 градусов.

Татьяна Позднякова подчеркнула, что в течение недели ветер будет дуть с южного направления, а в отдельные дни — ослабевать. Так, в воскресенье ожидается слабый ветер, а в другие дни его порывы составят от пяти до десяти метров в секунду. Такая вентиляция воздуха, как заметила специалист, будет полезна, жителям столичного региона, так как оно поможет рассеять вредные примеси.

«Это нормальное явление, оно нам во благо. Так как погоду определяет антициклон, у нас происходит накопление вредных веществ в нижнем слое воздуха, которым мы дышим. Поскольку и сегодня и в ближайшие три дня погода будет с умеренным ветром, то будет происходить вентиляция воздуха, которая рассеет вредные примеси», — подчеркнула Позднякова.

Также она заметила, что самое высокое атмосферное давление в Москве будет в среду, а в последующие дни оно постепенно понизится. Метеоролог обратила внимание на то, что резких колебаний атмосферного давления в течение недели не прогнозируется.

По словам Поздняковой, в общем и целом погода будет достаточно комфортной, а выходные в Москву придет тепло. Температура будет выше климатической нормы на 3-4 градуса, резюмировала специалист.