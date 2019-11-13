Москвичи оценят электронную медкарту в проекте «Активный гражданин»

Москва, 13 ноября. Участники проекта «Активный гражданин» оценят электронную медицинскую карту, которую используют в московских поликлиниках. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэра и правительства российской столицы.

Отмечается, что «Активным гражданам» необходимо ответить на три вопроса: поддерживают ли они использование электронной карты, какие разделы электронной карты, по их мнению, являются наиболее эффективными и поддерживают ли они инициативу по предоставлению в электронной карте разных медицинских данных.

По имеющимся данным, электронная карта включает протоколы осмотра, итоги лабораторных и инструментальных исследований, а также отпущенные рецепты, пишет «Вечерняя Москва».

Проект «Активный гражданин» стартовал пять лет назад, за это время его частниками стали 2,6 млн человек. За указанный период проведено более 4 тыс. голосований, реализовано свыше 3 тыс. решений жителей столицы.