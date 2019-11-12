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Учитель физкультуры из Подмосковья выиграл серебро чемпионата Европы по карате

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Учитель физкультуры из Подмосковья выиграл серебро чемпионата Европы по карате

Москва, 12 ноября. Учитель физической культуры из Балашихи Александр Сурков завоевал две медали на чемпионате Европы по карате, который проходил в Македонии.

Соревнования состоялись в Скопье, в нем приняли участие спортсмены из 20 стран мира. На турнире также выступили воспитанники Суркова, ученики школы №5.

По словам педагога, в сборную России вошли 50 спортсменов, пишет РИАМО.

Подопечный Суркова Илья Кушнерчук завоевал бронзовую медаль. Он выиграл у спортсмена из Румынии, но уступил каратисту из Турции.

Одиннадцатый чемпионат мира Европы проходил с 1 по 3 ноября.

Ранее сообщалось, что 31 мая 2020 года состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег», по результатам которого определят «Беговую столицу» России.

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