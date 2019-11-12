Отец сбитого «пьяного» мальчика отреагировал на освобождение виновницы ДТП

Москва, 12 ноября. Отец сбитого шестилетнего мальчика из Балашихи прокомментировал выход на свободу Ольги Алисовой. Он отметил, что будет добиваться справедливости.

Жительница Свердловской области отсидела в колонии-поселении три года. Она покинула исправительное учреждение 11 ноября.

Роман Шимко считает, что по делу его сына был сговор группы лиц. Он хочет доказать это в суде и привлечь к ответственности и Алисову, и эксперта Клейменова.

Напомним, что экспертиза выявила алкоголь в крови погибшего ребенка. СМИ назвали этот инциндент «делом пьяного мальчика».

«Я не удовлетворен тем, что Алисова отсидела за ДТП, а Клейменова наказали за халатность. Будем добиваться справедливости», — прокомментировал Шимко, его слова приводит «Ридус».

ДТП произошло в апреле 2017 года, Алисова была за рулем Hyundai Solaris. Суд признал женщину виновной в гибели ребенка. По ее словам, мальчик был сам виноват в том, что оказался под колесами автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Кировской области произошел аналогичный инцидент. Шестилетний мальчик угодил под колеса иномарки, позднее в его крови нашли алкоголь.