Сбившая «пьяного» мальчика в Подмосковье женщина вышла из колонии

Москва, 12 ноября. Автоледи, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу 11 ноября. Эту информацию подтвердили в колонии-поселении.

Жительница Балашова Ольга Алисова после отбывания срока вышла на свободу. Она вернулась домой в Саратовскую область, сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина несколько раз подавала прошение об условно-досрочном освобождении, но ей отказали, передает «360».

Напомним, что ДТП произошло в апреле 2017 года, отмечает НСН. В крови сбитого мальчика нашли концентрацию этилого спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. СМИ назвали этот инцидент «делом о пьяном мальчике».

Оказалось, что эксперт, проводивший исследование, допустил ошибку. Его отправили на 10 месяцев исправительных работ.

Суд приговорил Алисову к трем годам в колонии-поселении, пишет RT.

После вынесения приговора Алисова заявила, что ее оклеветали. Она потребовала от отца погибшего ребенка 10 млн рублей и пять млн рублей от одного из федеральных каналов.