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Власти Москвы утвердили еще 10 стартовых площадок по программе реновации

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Власти Москвы утвердили еще 10 стартовых площадок по программе реновации

Москва, 12 ноября. В адресный перечень программы реновации включили еще десять стартовых площадок, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

В общей сложности столичные власти утвердили 361 площадку. Чиновник пояснил, что на десяти площадках построят около двух тысяч новых квартир.

Они находятся в девяти районах Москвы. Хуснуллин добавил, что после публичных слушаний число площадок будет увеличиваться.

Строительство начнется в 2021 году, на реализацию проекта отведено 18 месяцев, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на сайте проекта «Активный гражданин» появилось голосование о благоустройстве домов по программе реновации.

Напомним, что программа обновления жилого фонда столицы стартовала летом 2017 года. В нее включили более пяти тысяч домов.

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