Закон о защите Рунета обсудят на «Неделе Российского Интернета» в Москве

Москва, 12 ноября. Закон о суверенном Интернете обсудят на «Неделе Российского Интернета» (RIW), сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Крупнейший форум, посвященный русскоязычному сегменту Интернета, состоится 12-13 декабря в столичном Центре международной торговли. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко поблагодарил за поддержку конференции.

«Огромная благодарность властям, компаниям и организациям, которые в этом году поддерживали наши проекты. Их больше, чем в предыдущие годы. Я надеюсь, что это будут интересные и «контентонасыщенные» проекты», — сказал Плуготаренко, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал RIW важным событием для интернет-индустрии. В конференции примут участие члены правительства, представители администрации президента, депутаты Госдумы, сенаторы, эксперты.

Левин обратил внимание, что пять лет назад именно на «Неделе российского Интернета» было принято решение о создании Института развития Интернета.

«Это стало точкой отсчета для новой площадки, которая востребована, активно участвует в этой сфере, создает компетенции, вырабатывает мнения, серьезно занимается аналитикой и эффективно продолжает свою работу. Данное направление поддержал Сергей Кириенко. Для нас крайне важно, что это еще одна форма диалога между государством и отраслью», — добавил депутат Госдумы.

На повестке форума стоят вопросы, которые активно обсуждаются в нижней палате парламента. Это проблема оборота больших пользовательских и биометрических данных, антипиратские инициативы, искусственный интеллект.

«В этом году тоже запланированы секции, посвященные законам, который сегодня рассматривает Госдума и наш комитет, в частности», — добавил Левин.

Речь идет о государственных инвестициях в отечественные IT-разработки, регулировании иностранного участия в российских интернет-компаниях и об усовершенствовании механизма защиты персональных данных, подчеркнул депутат.

«Это те самые направления, за которыми мы будем внимательно следить, активно в них участвовать и выслушивать разные мнения. Форум является одним из примеров создания принципов международного регулирования. Нам надо вырабатывать принципы защиты персональных данных и методы борьбы с их нарушениями», — сказал Левин.

Представитель Минкомсвязи России Евгений Новиков назвал конференцию «отчетом о проделанной за год работе». Предстоит обсудить ряд важных проектов, в том числе обеспечение мобильной связью федеральных трасс.

«А еще вопрос 5G, мы надеемся, что он уже в активной фазе. Отмечу, что в 2021 году она должна появиться не менее чем в десяти российских городах-миллионниках», — подытожил Новиков.

Напомним, что в этом году исполнилось 25 лет с момента образования национального домена «ru». Эксперты планируют на «Неделе Российского Интернета» подвести итоги развития отрасли.