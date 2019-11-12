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Движение транспорта ограничили в Москве перед фестивалем «Путешествие в Рождество»

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Движение транспорта ограничили в Москве перед фестивалем «Путешествие в Рождество»

Москва, 12 ноября. Движение транспорта в Сытинском переулке ограничили с 12 ноября 2019 года до 31 января 2020 года из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

Как сообщает инфоцентр транспортного комплекса Москвы, ограничение действует круглосуточно. Автомобили не смогут проехать по Сытинскому переулку от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара.

Закрыта одна полоса, ликвидировано пространство для паровки в сторону Тверского бульвара, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года установят почти 460 остановочных комплексов с удобными скамейками.

Студия Артемия Лебедева предложила новый дизайн схемы столичного метрополитена. На ней значки центральный станций сделали крупнеее периферийных станций.

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