Движение транспорта ограничили в Москве перед фестивалем «Путешествие в Рождество»

Москва, 12 ноября. Движение транспорта в Сытинском переулке ограничили с 12 ноября 2019 года до 31 января 2020 года из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

Как сообщает инфоцентр транспортного комплекса Москвы, ограничение действует круглосуточно. Автомобили не смогут проехать по Сытинскому переулку от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара.

Закрыта одна полоса, ликвидировано пространство для паровки в сторону Тверского бульвара, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года установят почти 460 остановочных комплексов с удобными скамейками.

Студия Артемия Лебедева предложила новый дизайн схемы столичного метрополитена. На ней значки центральный станций сделали крупнеее периферийных станций.