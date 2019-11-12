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Почти 460 современных остановок появятся в Москве до конца года

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Почти 460 современных остановок появятся в Москве до конца года

Москва, 12 ноября. Почти 460 новых остановок общественного транспорта установят в столице до конца 2019 года, сообщили в департаменте капитального ремонта Москвы.

Новые остановочные комплексы выполнены из коррозионностойкой стали и антивандального стекла. На остановках находятся схемы маршрутов городского транспорта и удобные скамейки.

Рядом появятся электронные табло, на которых можно посмотреть расписание прибытия транспорта. Более четырехсот остановок подключат к системе WiFi, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене появились проездные карты «Тройка» с новым дизайном.

ЦОДД предупредил столичных водителей об ухудшении погоды и попросил быть внимательными во время вождения.

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