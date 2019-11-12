Москвичей призвали сообщать о сосульках на крышах нежилых зданий

Москва, 12 ноября. Жителям российской столицы предложили сообщать о сосульках на крышах нежилых зданий на портале «Наш город».

На сайте можно прочитать правила оформления жалобы. Москвичей также просят указать точный адрес и прикрепить фотографии сосулек.

Ранее москвичи могли пожаловаться только на сосульки, находящиеся на крышах жилых домов.

Напомним, что портал «Наш город» запустили в 2011 году, на сайте зарегистрировано более 1,5 млн пользователей, пишет «Вечерняя Москва».

Синоптики рассказали, что ноябрь в Москве будет аномально теплым. 12 ноября воздух прогрелся до 7 градусов тепла, что на несколько градусов выше климатической нормы.

Устойчивый снежный покров в столичном регионе появится не раньше середины декабря.