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Дизайнеры обновили схему московского метрополитена

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Дизайнеры обновили схему московского метрополитена

Москва, 12 ноября. Дизайнеры студии Артемия Лебедева представили новую схему столичного метро, сообщается на сайте дизайнерского бюро.

Авторы проекта уверены, что новая схема стала еще лучше. В этой версии они увеличили размер значков станций в центре Москвы. Дизайнеры считают, что центральные станции намного популярнее периферийных, пишет РИАМО.

«Такой акцент делает схему удобнее и красивее. На линейных схемах используется тот же принцип», — пояснили в студии Лебедева.

Как передает «МИР24», на новой схеме уже обозначены будущие станции Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ранее сообщалось, что в сувенирных лавках на станциях столичного метро начали продавать проездную карту «Тройка» с картинами современных художников.

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