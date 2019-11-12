«Неделя Российского Интернета» соберет в Москве ведущих экспертов

Москва, 12 ноября. Главное событие для российского Интернета пройдет 12-13 декабря. Форум RIW соберет ведущих экспертов отрасли.

О новой программе «Недели Российского Интернета» рассказали в пресс-центре ТАСС, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организаторы посвятили двенадцатый форум отношениям Интернета и государства.

«Мы надеемся, что в этом году будет такая же активная поддержка. В целом RIW — это еще одна важная площадка взаимодействия между государством и отраслью, менее официальная, чем встречи в Госдуме. Место, где люди не ограничены жесткими регламентами», — отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Форум соберет порядка пяти тысяч участников. Им предоставят интерактивные бейджи, с помощью которых можно назначить встречу со спикерами конференции и даже заказать кофе.

Уже традиционной станет выставка достижений интернет-отрасли и новых технологий. Желающие увидеть ноу-хау должны зарегистрироваться. Гости форума могут посетить секции об искусственном интеллекте в ритейле, экономике совместного пользования и применении технологий в ведении бизнеса.

В первый день форума состоится церемония награждения «Премии Рунета» и «Лидеров Интернета». По итогам RIW создадут дорожную карту развития российского Интернета.