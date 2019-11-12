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Более 15 детских садов построили в Москве на деньги инвесторов

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Более 15 детских садов построили в Москве на деньги инвесторов

Москва, 12 ноября. Инвесторы возвели в Москве 16 детсадов с начала 2019 года, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Глава департамента Сергей Левкин пояснил, что это отдельно стоящие здания дошкольных учреждений и пристроенные в составе жилых комплексов. 

Большинство из детских садов находятся на территории «старой Москвы», добавил чиновник. Левкин отметил, что в прошлом году инвесторы сдали всего 12 садиков. За счет городского бюджета в этом году построили 21 детский сад.

Ранее столичные власти сообщили, что по программе обновления жилого фонда (реновации) на юго-западе Москвы построят новые образовательные учреждения, в том числе детские сады.

Частный детский сад появится в Басманном районе Москвы по программе «Образовательное учреждение за 1 рубль».

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