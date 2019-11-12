Более 20 площадок для выгула собак открыли в парках Москвы

Москва, 12 ноября. Площадки для выгула собак появились в столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Теперь любители собак могут выгуливать питомцев на двадцати двух огороженных площадках. До конца года появится еще семь площадок.

При благоустройстве парков и скверов создают инфраструктуру для собак. Например, в Черкизовском парке установили три барьера, бум и тренажер «Слалом».

В парке «Аллея влюбленных» площадь для выгула собак составляет 450 квадартных метров, пишет РИАМО. В других парках оборудовали полосу препятствий и вышки для собак.

Ранее кинолог рассказал, какие собаки станут лучшими спутниками для пожилых людей. Он отметил, что людям старшего возраста проще ухаживать за мелкими породами собак.