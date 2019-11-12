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Карты «Тройка» с картинами художников появились в метро Москвы

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Карты «Тройка» с картинами художников появились в метро Москвы

Москва, 12 ноября. Проездные карты «Тройка» с изображением картин московских художников появились в продаже в метро, сообщается на сайте столичного метрополитена.

Тираж новых карт составил 36 тысяч экземпляров. На них изображены полотна Алексея Шалаева, Екатерины Нешковой и Рамиля Гаппасова.

Карты с новым дизайном можно купить в сувенирных лавках на станциях «Маяковская» и «Трубная» и на всех стойках «Живое общение». В конце месяца появятся брелоки той же серии, пишет РИАМО.

Ранее столичный метрополитен выпустил карту «Тройка» с изображением двух панд — Диндин и Жуи. Пушистых животных привезли из Китая специально для Московского зоопарка.

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