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Москвичей пригласили бесплатно посетить выставку Йоко Оно

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Москвичей пригласили бесплатно посетить выставку Йоко Оно

Москва, 12 ноября. Жители российской столицы могут посетить выставку вдовы Джона Леннона Йоко Оно «Небо всегда ясное».

Акция проходит в рамках «Музейной недели», которая стартовала 11 ноября. Каждую третью неделю месяца учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры, будут работать бесплатно.

12 ноября сделали свободный вход в музей современного искусства. Во вторник также открывается выставка Николая Карахана в музее Востока.

В четверг горожане могут сходить на лекцию в Еврейском музее. А в пятницу в Московском театре теней стартует международный фестиваль ShadowFest, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что в ночь на 4 ноября в Москве состоялась «Ночь искусств», в рамках которой на разных площадках прошли показы фильмов, встречи с известными людьми, образовательные лекции.

А в конце августа на станции метро «Деловой центр» в столице прошла «Ночь кино».

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