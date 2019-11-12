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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 12 ноября

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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 12 ноября

Москва, 12 ноября. Теплая погода установится в столичном регионе во вторник, воздух прогреется до 7 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Облачная погода с прояснением ожидается в Москве, в некоторых районах пройдет дождь. Как отмечает РИАМО, ветер подует с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в столице на несколько градусов выше климатической нормы. Как уточняет «Вечерняя Москва», атмосферное давление будет расти в течение дня. Некоторые москвичи могут почувствовать недомогание.

Ранее сообщалось, что холод идет на Россию. В середине ноября в некоторых районах страны ожидаются сорокаградусные морозы.

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