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Москвичам предложили проголосовать за благоустройство кварталов реновации

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Москвичам предложили проголосовать за благоустройство кварталов реновации

Москва, 12 ноября. Москвичей попросили проголосовать о благоустройстве жилых кварталов по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Госолование открылось на сайте «Активный гражданин». Горожанам необходимо выбрать, строить ли велопарковые зоны или обустроить детские площадки при благоустройстве районов, отмечает «Вечерняя Москва».

Предлагается также ответить на вопрос, где следует размещать социальную инфраструктуру. И подходят ли для этого первые этажи жилых домов, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на сайте «Активный гражданин» стартовал «Осенний марафон». Участники голосования гарантированно получат призы.

Москвичи выберут районы для новых пунктов велопроката.

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