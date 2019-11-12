Ремонт 50 столичных поликлиник начнут в 2020 году

Москва, 12 ноября. В 50 поликлиниках начнется капитальный ремонт в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Ремонт начнется в рамках программы повышения доступности первой медицинской помощи. Большинство столичных поликлиник построены более полувека назад, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Необходимо провести модернизацию энергосистемы зданий, чтобы оборудовать учреждения современной аппаратурой. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что у властей в приоритете улучшение работы поликлиник.

Он добавил, что в течение трех лет планируется обновить свыше 130 поликлиник, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что несколько столичных медучреждений пригласили москвичей на семинары о правильном уходе за детьми.