Названа стоимость самой дешёвой съемной квартиры в Москве

Москва, 12 ноября. Московские риелторы рассказали за сколько можно снять самую дешевую квартиру в столице.

В Москве стоимость самой бюджетной жилплощади в ноябре 2019 года составляет 25 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».

Согласно информации риелторов, минимальная стоимость аренды квартиры в Москве увеличилась на несколько тысяч в сравнении с ценами за летние месяцы. Кроме того, за 25 тысяч рублей арендатор может найти не только однокомнатную жилплощадь, но и квартиру с двумя комнатами.

За эти деньги можно снять двухкомнатную квартиру размером 56 квадратных метров в районе Бирюлево Восточное. За аналогичную сумму можно найти комфортную и обставленную современной мебелью однушку в Южном Медведкове, в шаговой доступности от метро «Отрадное».

Дальше в рейтинге идут однокомнатные квартиры, которые стоят 26 и 28 тысяч рублей в месяц. Первая квартира размером 48 квадратных метров располагается в районе Ивановское. Вторая жилплощадь находится в пешей доступности от станции метро «Сходненская», и размером чуть поменьше – 38 квадратных метров.

При этом ценовой минимум на аренду жилья ниже в два раза: самый бюджетный объект, стоимостью 12 тысяч рублей, располагается на первом этаже частного дома в деревне Николо-Хованское, что в Новой Москве.

Ранее LIFE искал самую дорогую недвижимость для аренды в Москве. Ей оказалась квартира в отеле Radisson (бывшая гостиница Украина). Пятикомнатная жилплощадь размером 280 квадратных метров, с собственной SPA-зоной обойдется потенциальному съемщику в три с половиной миллиона рублей в месяц.