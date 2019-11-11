Соседка рассказала о москвичке, выпавшей с детьми из окна

Москва, 11 ноября. Женщина, выпавшая с двумя детьми из окна квартиры жилого дома в Москве, была немного странной, заявила соседка погибшей.

Соседка отметила, что москвичка одевалась чудно и несовременно: «То платок повяжет, то шапочка какая-то у нее — сейчас так никто не ходит».

«Она какая-то, мне кажется, с чудинкой немножко была. Извините за выражение, вот такое впечатление создавалось», — сказала женщина в беседе с «Пятым каналом».

При этом соседка была уверена, что семья погибшей была благополучной и дружной. Она до сих пор не может поверить, что женщина выпала из окна с двумя детьми. Знакомая добавила, что ей жаль супруга погибшей, который потерял сразу и жену, и дочь.

Ранее ГСУ Следственного комитета РФ по Москве сообщило, что тела женщины и маленького ребенка нашли утром в понедельник. Они погибли, выпав из окна девятого этажа, выжил лишь шестилетний мальчик. Ребенка госпитализировали, его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с места трагедии в Москве.

Депутат Государственной думы РФ Оксана Пушкина, комментируя трагедию, заявила, что медики роддомов и женских консультаций могли бы помогать матерям, столкнувшимся с постродовой депрессией.