Власти Подмосковья анонсировали рост зарплат работников лесного хозяйства

Москва, 11 ноября. Работникам лесного хозяйства Подмосковья повысят зарплату на 15 процентов, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Замглавы комитета Мособлдумы по имущественным отношениям Александр Волнушкин отметил, что повышение зарплат запланировано на 2020 год. На соответствующую подпрограмму предусмотрено более 1,4 млрд рублей, из них более 820 млн рублей выделят из федерального бюджета.

Волнушкин отметил, что на парламентских слушаниях в Госдуме предложили создать систему добровольной сертификации продукции лесного комплекса.

В этой сфере нет механизмов государственно-частного партнерства. Это могло бы дать мощный толчок для развития отрасли, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области высадили более трех тысяч деревьев вдоль крупных магистралей. Акция состоялась в рамках проекта «Наш лес. Посади свое дерево».