Синоптики рассказали, когда Подмосковье укроет снегом

Москва, 11 ноября. Снег укроет Московскую область не раньше декабря, сообщили в центре погоды «Фобос».

В ближайшие сутки в Подмосковье ожидается небольшое похолодание и дожди. Ветер усилится и подует с западной стороны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В середине недели столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла. В таких условиях плотный снежный покров появится нескоро.

В прошлом году это произошло 26 ноября, в этом году снежный покров появится на 1,5-2 недели позже. Синоптики считают, что зима не будет слишком холодной.