Столетняя жителительница Подмосковья поделилась секретом долголетия

Москва, 11 ноября. Жительница подмосковного Жуковского Прасковья Резцова 9 ноября отметила столетие. Она поделилась секретом долголетия.

Песионерка сохраняет бодрость духа и не сдается. Она интересуется общественной жизнью Московской области, сообщили в пресс-службе министерства социального развития региона.

По словам Резцовой, секрет долголетия прост: быть честным, никому не завидовать, никого не осуждать и уметь радоваться жизни. А еще не обращать внимания на проблемы.

Как пишет РИАМО, юбилярша окончила Московский политических техникум. Она служила в Орловском управлении радиосвязи в годы Великой Отечественной войны.

С 1945 года Резцова начала работать в Центральном аэрогидродинамическом институте. Этому делу она отдала почти 45 лет.

Со столетним юбилеем жительницу Подмосковья поздравили местные власти. Они вручили ей подарки от президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, что в Москве и области действуют специальные образовательно-развлекательные программы для людей старшего возраста. Андрей Воробьев распорядился, что для участников «Активного долголетия» подготовили интересные проекты.

В российской столице с 1 октября стартовал осенне-зимний сезон «Московского долголетия», к которому присоединились новые спортивные организации и предприниматели.