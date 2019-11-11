Выжившего после падения с 17 этажа ребенка выписали из больницы в Подмосковье

Москва, 11 ноября. Трехлетняя девочка выпала из окна 17 этажа и выжила. Ребенка уже выписали из больницы в Одинцовском районе Московской области.

Инцидент произошел 31 октября на улице Дружбы. В этот день мать девочки была на работе, а за ребенком присматривала ее 15-летняя тетя.

Девушка вышла в магазин, а когда возвращалась домой, то увидела плачущего ребенка на земле. Она вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали с сотрясением мозга и переломом плеча.

Состояние ребенка за неделю стабилизировалось, 8 ноября ребенка выписали из больницы. Как пишет KP.Ru, мать пострадавшей до сих пор в шоке от произошедшего. Она уверена, что ее дочь чудом спаслась.

Ранее сообщалось, что утром с 9-го этажа выпала женщина с двумя детьми. Мать и один ребенок погибли сразу, второй малыш находится в крайне тяжелом состоянии.