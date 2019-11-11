Школьник в Подмосковье сломал нос молодой учительнице

Москва, 11 ноября. Молодой учительнице начальных классов сломали нос на перемене в Покровской школе.

Инцидент произошел днем 5 ноября. Один из мальчиков бегал по коридору и не заметил стоящую у дверей учительницу. Школьник сбил с ног 24-летнюю девушку, при падении она ударилась лицом об пол.

Врачи увезли пострадавшую на скорой, у нее диагностировали перелом костей носа. Учительнице пришлось делать операцию по восстановлению формы носа, пишет KP.Ru.

С учеником провели беседу о правилах безопасности в школе. Пострадавшая сообщила, что претензий к мальчику не имеет.

Ранее сообщалось, что тюменской школе ученики довели до нервого срыва учителя ОБЖ. Мужчина нецензурно выругался и влепил пощечину нескольким мальчикам.