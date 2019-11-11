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Эксперты представят в Москве новый формат «Недели российского Интернета»

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Эксперты представят в Москве новый формат «Недели российского Интернета»

Москва, 11 ноября. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин расскажет о новом формате «Недели Российского Интернета» на пресс-конференции в Москве.

Крупнейшая в России конференция и выставка высоких технологий пройдет 12-13 декабря в Центре международной торговли. Организаторы решили изменить формат мероприятия.

Депутат Госдумы Леонид Левин, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебрякова и другие эксперты отрасли ответят на вопросы о выставке.

Пресс-конференция с их участием состоится в здании ТАСС на Тверском бульваре, 2. Представителей СМИ просят получить аккредитацию по телефонам +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41.

Ранее столичные власти сообщили, что в Москве может пройти международный IT-форум. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, в столице есть необходимая инфраструктура для организации такого крупного мероприятия.

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Источник: ТАСС
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