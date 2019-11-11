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Синоптики назвали первую декаду ноября в Москве самой теплой в истории

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Синоптики назвали первую декаду ноября в Москве самой теплой в истории

Москва, 11 ноября. Первые десять дней ноября в Москве стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений, пишут «Метеовести».

С начала месяца в столице выпало более 40% месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что первая декада ноября была на 4 градуса теплее климатической нормы.

Ранее такое же аномальное тепло зафиксировали в 2010 и 2013 годах. 5 ноября воздух прогрелся до 12,9 градуса тепла.

Метеорологи считают, что следующие десять дней будут такими же теплыми, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на этой неделе погода в Москве будет пасмурной и дождливой. Воздух прогреется до 9-11 градусов тепла.

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