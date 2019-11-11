Синоптики пообещали москвичам теплую погоду с небольшим дождем

Москва, 11 ноября. Пасмурная погода ожидается в столичном регионе в понедельник, воздух прогреется до 11 градусов тепла, пишут «Метеовести».

Ближайшая ночь будет пасмурной, пройдет небольшой дождь. Во вторник температура воздуха понизится до 7 градусов тепла.

В ночь на 13 ноября столбики термометров поднимутся до 9-11 градусов тепла. В четверг ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до 8 градусов тепла.

В выходные воздух подует с южной стороны, темпетатура воздуха составит 5-7 градусов тепла, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили на семинары о профилактике сахарного диабета. В пяти столичных парках проведут заняти по йоге.