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Москвичей пригласили в «Зарядье» на лекции о профилактике сахарного диабета

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Москвичей пригласили в «Зарядье» на лекции о профилактике сахарного диабета

Москва, 11 ноября. Лекции о профилактике и лечении сахарного диабета пройдут 14 ноября в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалист по лечению диабета Ольга Кутешкова расскажет о типах этой болезни, симптомах и профилактике. Приять участие в мероприятиии можно после предварительной регистрации на сайте парка, пишет «Вечерняя Москва»

Увидеть прямую трансляцию семинара можно в 19.00 в социальных сетях на странице столичного департамента здравоохранения, отмечает РИАМО.

Ранее в столице провели бесплатное обследование молочной железы. Более 16 тысяч москвичек проверили грудь, почти семь тысяч человек отправили на дополнительные исследования и лечение.

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