Москвичка с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

Москва, 11 ноября. Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна девятого этажа на северо-востоке Москвы. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 11 ноября. В результате падения один ребенок и мать погибли. Шестилетнего мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

На месте происшествия находятся правоохранители, они выясняют обстоятельства гибели женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).