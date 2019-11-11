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Москвичка с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

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Москвичка с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

Москва, 11 ноября. Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна девятого этажа на северо-востоке Москвы. Видео с места происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 11 ноября. В результате падения один ребенок и мать погибли. Шестилетнего мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

На месте происшествия находятся правоохранители, они выясняют обстоятельства гибели женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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