Москвичей пригласили на занятия йогой

Москва, 11 ноября. Пять столичных парков приглашают москвичей на бесплатные занятия йогой. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Занятия проходят в гимнастических залах Таганского парка, на «Ходынском поле», в «Митино», «Терлецкой дубраве», в саду имени Баумана.

Москвичей научат выносливости и медитации, базовым упражнениям йоги. Они направлены на укрепление всех групп мышц.

Жителей столицы старшего возраста ждут в Таганском парке и в саду имени Баумана, где для них подготовили специальную программу.

Горожан приглашают на занятий йогой вне зависимости от физической подготовки и возраста, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на сайте проекта «Активный гражданин» открылось голосование о станциях велопроката. Москвичам предложили выбрать районы, где необходимо разместить новые пункты проката.