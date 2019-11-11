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Москвичи выберут районы для новых станций велопроката

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Москвичи выберут районы для новых станций велопроката

Москва, 11 ноября. Жителям российской столицы предложили проголосовать за районы, где нужно разместить пункты проката велосипеда. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование началось на сайте проекта «Активный гражданин». Москвичи оценят количество станций велопроката в городе и предложат свои идеи по развитию сервиса.

Отмечается, что в Москве всего 42 пункта велопроката. Проект заработал с 2013 года, с каждым годом сервис становится все популярнее. Ежедневно им пользуется почти 30 тысяч раз в день, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на сайте «Активный гражданин» открылось голосование о том, как будет выглядеть Северный речной вокзал. Москвичей пригласили принять участие в «Осеннем марафоне», каждый проголосовавший гарантированно получит призы.

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