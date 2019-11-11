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Власти Москвы рассказали о поддержке приемных семей

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Власти Москвы рассказали о поддержке приемных семей

Москва, 11 ноября. Квартиры с большой жилплощадью выдаются приемным семьям в столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы. Программа помощи сиротам работает с 2014 года.

Речь идет о семьях, которые приняли на воспитание пятерых подростков или детей-инвалидов. Жилье предоставляется бесплатно на время, пока они исполняют обязанности приемных родителей.

Более 11 тысяч человек прошли специальную подготовку в школках приемных родителей. Власти предоставляют таким семьям все виды помощи, включая юридическую.

На содержание каждого ребенка до 12 лет приемная семья получает 16,5 тыс. рублей. Для детей старшего возраста (до 18 лет) — 22 тыс. рублей, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Басманном районе столицы откроется частный детский сад в рамках программы «Образовательное учреждение за один рубль».

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