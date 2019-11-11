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ФАН публикует видео с места массового ДТП в Москве

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ФАН публикует видео с места массового ДТП в Москве

Москва, 11 ноября. Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на востоке российской столицы, в результате которого травмы получил один человек. Федеральное агентство новостей публикует видео с места крупной аварии.

По имеющимся данным, ДТП произошло возле дома на Волгоградском проспекте. Согласно предварительной информации, столкнулись сразу шесть легковых автомобилей. В результате аварии пострадал один человек, к счастью, жертв нет.

Отмечается, что движение по трем полосам в сторону центра столицы временно перекрыто.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее в Госавтоинспекции назвали район с самым большим количеством ДТП в Москве.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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