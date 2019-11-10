Собянин отметил снижение уровня преступности в Москве

Москва, 10 ноября. Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный труд. По словам мэра Москвы, защита граждан и борьба с преступлениями — призвание людей мужества и чести. Он отметил снижение преступности в столице, а также профессионализм сотрудников МВД.

«Бороться с преступностью, защищать жизнь, достоинство и права граждан — призвание людей мужества и чести. Благодаря вам Москва по праву является безопасным городом, жители которого чувствуют себя защищенными», — говорится в официальном обращении на сайте мэра Москвы.

Согласно президентскому указу от 13.10.2011, день сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября.