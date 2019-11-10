Синоптик сообщил о переносе климатической зимы в Москве

Москва, 10 ноября. Климатическая зима придет в российскую столицу с опозданием практически на полмесяца. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как ранее сообщили синоптики, климатическая зима придет в столицу уже в начале октября. По словам Тишковца, предстоящая зима будет отличаться кратковременными морозами. Кроме того, снежный покров станет быстро таять. Уже в воскресенье наблюдается аномально теплая погода. Так, столбик термометра уже сейчас поднялся на 9–10 градусов выше климатической нормы.

«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября», — подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что, по прогнозам, климатическая зима должна была наступить в Москве в воскресенье. Об этом пишет «Газета.ru».