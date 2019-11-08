Спектакль по сказке «Чиполлино» запретили на фестивале в Москве

Москва, 8 ноября. Спектакль по мотивам сказки Джанни Родари «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в Москве. Об этом рассказал один из создателей постановки Александр Таттари.

Спетакль Московского Лианозовского театра прошел отбор на участие в фестивале «Молодые-молодым». По словам Таттари, ему позвонила директор ЦК «Сцена» Анжелика Петрова и заявила, что постановку отменили.

Художественный руководитель театра Надежда Егорова пояснила, что причины отказа ей не назвали. Она добавила, что представители «Сцены» сослались на неформатность спектакля.

«Мне было сказано, что «такое нельзя демонстрировать на сцене государственного театра, вы должны понимать, у нас семьи и ипотеки», — отметила Егорова, ее слова приводит Ura.ru.

Худрук добавила, что написала официальный запрос организаторам фестиваля, но не надеется на получение ответа.

Как пишет «Ридус», Таттари принес извинения зрителям, которые ждали постановку. Он добавил, что спектакль будет идти на сцене Лианозовского театра.

Артистов поддержали пользователей в соцсетях. Они удивились, что безобидная сказка «Чиполлино» не понравилась организаторам фестиваля.