Шестилетняя фигуристка из Москвы установила мировой рекорд

Москва, 8 ноября. Шестилетняя москвичка Полина Сажина установила новый мировой рекорд по фигурному катанию. Девочка выполнила прыжок в четыре оборота.

Юная спортсменка уверенно исполняет прыжок сальхов в четыре оборота. Ее наставники — Ксения Иванова и Алексей Василевский говорят, что маленькие фигуристы не могут выполнять такие сложные элементы.

Как передает телеканал «МИР24», юное дарование хочет достичь больших успехов в спорте.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова уступила соотечественнице Алене Косторной на Гран-при в Гренобле.

Загитова планирует взять реванш на национальном чемпионате, а параллельно хочет выступать в ледовом шоу Татьяны Навки.