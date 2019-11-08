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Шестилетняя фигуристка из Москвы установила мировой рекорд

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Шестилетняя фигуристка из Москвы установила мировой рекорд

Москва, 8 ноября. Шестилетняя москвичка Полина Сажина установила новый мировой рекорд по фигурному катанию. Девочка выполнила прыжок в четыре оборота.

Юная спортсменка уверенно исполняет прыжок сальхов в четыре оборота. Ее наставники — Ксения Иванова и Алексей Василевский говорят, что маленькие фигуристы не могут выполнять такие сложные элементы.

Как передает телеканал «МИР24», юное дарование хочет достичь больших успехов в спорте. 

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова уступила соотечественнице Алене Косторной на Гран-при в Гренобле. 

Загитова планирует взять реванш на национальном чемпионате, а параллельно хочет выступать в ледовом шоу Татьяны Навки.

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