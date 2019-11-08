Бастрыкин в Москве обсудил сотрудничество с главой СК Армении

Москва, 8 ноября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Москве рабочую встречу с главой ведомства Республики Армения Гайком Григоряном. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

На встрече также присутствовали замглавы СК РФ Игорь Краснов, руководитель Криминалистического центра Зигмунд Ложис и представители нескольких подразделений центрального аппарата ведомства.

Представители российского и армянского Следственных комитетов обсудили сотрудничество в области криминалистики и научно-образовательной сфере, оказание правовой помощи по уголовным делам.

Гости СК России проявили интерес к криминалистической технике и новым методам расследования преступлений. Они обратили внимание на полиграфические исследования и применение гипноза в следственных мероприятиях.

Александр Бастрыкин и Гайк Григорян подписали совместное заявление о противодействии преступности и повышении качества расследования уголовных дел.