Эффективность ЕМИАС оценили в Морозовской больнице в Москве

Москва, 8 ноября. Полторы тысячи рабочих мест в Морозовской больнице подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Это уже второе медучреждение, где запустили ЕМИАС, ранее систему внедрили в НИИ имени Склифосовского. По словам главврача Морозовской больницы Елены Петряйкиной, программа помогает отслеживаеть загруженность стационара и даты выписки пациентов.

ЕМИАС работает в больнице с 16 сентября, отмечает РИАМО. Медики получили онлайн-доступ к электронным медицинским картам пациентов.

Систему используют врачи, медсестры, на их компьютерах установили ПО и картридеры, пишет «Вечерняя Москва».

С начала осени в столичных медицинских учреждениях проходят лекции и семинары по профилактике сезонных заболеваний. Ранее сообщалось, что до 9 ноября врачи-педиатры на нескольких площадках принимают москвичей и рассказывают о правильном уходе за детьми.

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