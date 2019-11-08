Москвичам предложили выбрать, каким будет Северный речной вокзал

Москва, 8 ноября. Жителям столицы предложили решить, каким будет Северный речной вокзал после реставрации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование открылось на сайте проекта «Активный гражданин». Реставрация памятника архитектуры регионального значения началась в 2019 году, отмечает РИАМО.

Северный речной вокзал является одним из символов столицы, его построили в 1930-х годах одновременно с каналом имени Москвы, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее москвичей пригласили принять участие в «Осеннем марафоне» — нескольких голосованиях на сайте «Активный гражданин». Каждый, кто прошел опросы, получит гарантированные призы.