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Метрополитен анонсировал Дни Дальнего Востока в Москве на билете «Единый»

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Метрополитен анонсировал Дни Дальнего Востока в Москве на билете «Единый»

Москва, 8 ноября. Проездные билеты «Единый», выпущенные в честь фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», появились в продаже. Об этом сообщается на официальном сайте столичного метрополитена.

Фестиваль состоится с 2 по 14 декабря. Билеты также анонсируют Дальневосточную ярмарку, которая пройдет на Новом Арбате со 2 по 8 декабря.

На лицевой стороне билета изображен логотип фестиваля и информация о датах его проведения. Узнать полную информацию о мероприятии можно с помощью QR-кода, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что на сайте столичного метрополитена появился тарифный калькулятор. Он поможет рассчитать стоимость поездки на новых Московских центральных диаметрах по заданному маршруту.

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