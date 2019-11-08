Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стенд Москвы победил в двух номинациях на туристическом форуме в Лондоне

50
0 Оставить комментарий

Стенд Москвы победил в двух номинациях на туристическом форуме в Лондоне

Москва, 8 ноября. Стенд Москвы победил в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Приз зрительских симпатий» на туристической выставке в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стенд разработали сотрудники московского комитета по туризму специально для выставки World Travel Market в Великобритании. Как рассказала замдиректора отеля «Метрополь» Наталья Чередниченко, презентация произвела впечатление на посетителей из Канады, Саудовской Аравии, США и других стран мира.

Москву представляли турагентства, отели и музеи. Стенд российской столицы стал площадой для укрепления меэжународных связей в туристической индустрии, пишет РИАМО.

Ранее известный итальянский галерист рассказал, что привлекает туристов в Москву. По его словам, иностранцы едут в сердце России, чтобы увидеть сокровища Третьяковской галереи.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров