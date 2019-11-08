Стенд Москвы победил в двух номинациях на туристическом форуме в Лондоне

Москва, 8 ноября. Стенд Москвы победил в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Приз зрительских симпатий» на туристической выставке в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стенд разработали сотрудники московского комитета по туризму специально для выставки World Travel Market в Великобритании. Как рассказала замдиректора отеля «Метрополь» Наталья Чередниченко, презентация произвела впечатление на посетителей из Канады, Саудовской Аравии, США и других стран мира.

Москву представляли турагентства, отели и музеи. Стенд российской столицы стал площадой для укрепления меэжународных связей в туристической индустрии, пишет РИАМО.

Ранее известный итальянский галерист рассказал, что привлекает туристов в Москву. По его словам, иностранцы едут в сердце России, чтобы увидеть сокровища Третьяковской галереи.