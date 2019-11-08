Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 ноября

Москва, 8 ноября. Облачная погода с прояснениями ожидается в столичном регионе в пятницу, воздух прогреется до 8 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Москва оказалась в юго-западной периферии антициклона. Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм ртутного столба.

В Московской области столбики термометров поднимутся до 3-8 градусов тепла. Ветер подует со скоростью до 7 метров в секунду, пишет РИАМО.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части страны зима будет короткой, а весна длинной.