Певица Ирина Дубцова поддержала акцию правительства Москвы «Наше дерево» 

Российская певица Ирина Дубцова воодушевлена эко-проектом «Наше дерево» и приглашает жителей города присоединиться к озеленению столицы.

Певица уверена, что каждый россиянин может внести свой посильный вклад в защиту окружающей среды. А жителям столицы проще всего это сделать, поддержав новую семейную традицию, предложенную правительством города, высадив в честь своего новорожденного ребенка именное дерево. С годами уход за «собственным» деревом привьет человеку бережное и внимательное отношение к природе.

«Прекрасный проект и отличная инициатива, ведь дерево — это символ жизни и семьи. Проект «Наше дерево» дает силы и вдохновения не только дерево посадить, но и помочь нашей окружающей среде. Я очень рада быть частью этой акции и надеюсь, что она подвигнет людей не только посадить дерево, но и подарить жизнь ещё одной частичке себя», — говорит Ирина Дубцова.

Также актриса полагает, что подобные акции могут стать прекрасным инструментом воспитания нового, экологически сознательного поколения россиян. И не стоит ограничиваться одним деревом, ведь чистота и красота окружающего пространства в наших руках.

«Я за субботники! Выйти на улицы, в парки и дворы, сделать их чище и красивее по силам каждому, — продолжает Ирина. — Не надо никого ждать, нужно просто брать и делать: сажать деревья и ухаживать за ними, если у вас есть такое желание. Ведь помогать — это не только просто, но и полезно. Сейчас на улице осень — мое любимое время года. Я даже придумала в своем Instagram хештег #МояОсеньМояЛюбовь. Посмотрите, как красиво стало на улице! И пока позволяет погода, нужно идти на улицу, бежать в парк и наслаждаться этой красотой. Сама я живу за городом, и мы каждый вечер выходим с сыном на прогулку по поселку с нашими четвероногими питомцами. А еще мне очень нравится, как преобразились Парк Горького и ВДНХ — сейчас это идеальные места для семейного отдыха».

Напомним, в рамках акции «Наше дерево» родители москвичей, рожденных с января нынешнего года, имеют возможность посадить в одной из зеленых зон города именной персональный саженец.

Подать заявку можно в течение трех лет со дня рождения малыша на сайте акции. До конца июля одобрено более 2300 заявок, именные деревья новорожденных москвичей высажены в октябре в 27 природных парках столицы.

Саженцы по заявкам, поступившим с августа 2019 по 31 июля 2020 года, высадят следующей осенью. Для подачи заявления достаточно, чтобы хотя бы один из родителей ребенка был прописан в Москве, рассмотрение заявок длится неделю.

Весь необходимый инвентарь москвичам предоставляют бесплатно в день высадки именного дерева их малыша, а также дают все необходимые инструкции и обеспечивают надзор за саженцем. Подробности акции можно узнать в звездных роликах на @eco.mos в соцсетях московского департамента природопользования.