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Пара из Подмосковья назвала сына в честь короля викингов Бьерна Железнобокого

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Пара из Подмосковья назвала сына в честь короля викингов Бьерна Железнобокого

Москва, 7 ноября. Жители подмосковного Реутова назвали сына в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого.

Мальчик родился в семье сотрудников Третьяковской галереи. Родители Бьерна являются приверженцами скандинавской веры асатру.

Они давно увлекаются культурой викингов, а глава семьи даже сделал несколько татуировок с рунами — древнейшими скандинавскими символами.

«Нас родители назвали простыми именами, без затей. А мы своему первенцу решили дать необычное для России имя», — пояснил отец ребенка Дмитрий.

Житель Подмосковья добавил, что с бабушками и дедушками они не советовались. Пара уверена, что это имя принесет их сыну удачу. Они хотели бы, чтобы маленький Бьерн рос таким же сильным и волевым человеком как шведский правитель.

Дмитрий добавил, что они с супругой хотят дать всем своим детям скандинавские имена. Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», у Бьерна все хорошо, мальчик растет, у него хороший аппетит.

Скандинавская культура стала популярной в России после выхода американо-канадского сериала «Викинги» в 2013 году. Компания MGM Television сняла шесть сезонов легендарного шоу.

Ранее назвали самые популярные имена в 2019 году в Москве.  Чаще всего москвичи называют детей Александром и Софией.

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