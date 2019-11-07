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Власти Московской области сообщили о росте инвестиций в 2019 году

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Власти Московской области сообщили о росте инвестиций в 2019 году

Москва, 7 ноября. Объем инвестиций в Московской области в 2019 году вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Подмосковье становится экономически привлекательным регионом для инвесторов. Региональные власти подчеркивают, что эту тенденцию нужно сохранить и на будущее.

По словам Хромова, в 2019 году планируется запустить порядка 60 предприятий. Около 80 производств будет модернизировано, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что экономика региона растет на 3,5-4% ежегодно. Он пообещал сделать все необходимое для улучшения бизнес-климата.

Ранее в Подмосковье состоялись публичные слушания по поводу строительства дублера Щелковского шоссе. Местные жители считают, что новая трасса поможет решить проблему с пробками.

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