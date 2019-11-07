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Власти Москвы реорганизовали пятую часть промзон в ЦАО

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Власти Москвы реорганизовали пятую часть промзон в ЦАО

Москва, 7 ноября. Пятую часть территорий промзон в Центральном административном округе (ЦАО) реорганизовали, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

С 2011 года перестроили более 90 гектаров, отмечает «Вечерняя Москва». По словам руководителя ведомства, в центре Москвы находится более 400 гектаров промышленных зон.

На территории реорганизованных зон появилось 58 новых объектов, в том числе жилые дома и социальная инфраструктура, пишет АГН «Москва».

Столичные власти занимаются реализацией проектов, связанных с благоустройством районов и придомовых территорий. Ранее сообщалось, что в исторической части Москвы — Басманном районе откроется частный детский сад по программе «Образовательное учреждение за 1 рубль».

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